Podcast La domination masculine existait-elle pendant de la préhistoire ? La domination masculine existait-elle pendant de la préhistoire ? Pour trouver les réponses, un voyage dans le temps en...

Conférence Les mégalithes du Sud Morbihan, un héritage exceptionnel et universel Le château de Versailles, le Taj Mahal en Inde, la Grande muraille de Chine… Les sites inscrits sur la...

Documentaire Comment marchaient nos ancêtres Comment marchaient Australopitecus, Homo habilis et tous les autres ancêtres de l’espèce humaine ? Découvrez, dans ce reportage proposé...

Conférence L’Homme de Néandertal au pied des Pyrénées Dès le début du XXe siècle, les premiers préhistoriens ont été attirés par le massif calcaire de Montmaurin-Lespugue, au...

Conférence Reproduction et démographie chez les Hominines Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre...

Documentaire Se perfectionner – Retour à l’âge de pierre (3/3) Une aventure en trois volets, pour mieux comprendre le mode de vie de nos ancêtres. Après trois semaines sans...

Documentaire Le mystère Atlit Yam En 1984, sur la côte du Levant, Ehud Galili, archéologue de l’Autorité israélienne des Antiquités et plongeur émérite, a...

Documentaire Autoroute sous tension : gendarmes contre trafiquants et chauffards Des gendarmes suivent la surveillance des grands axes vers le Sud. Parmi le flux de véhicules, les poids lourds...

Documentaire L’incroyable origine de l’homme : aux racines de l’humanité Il y a 25 millions d’années, la Terre voit apparaître des formes de vie encore jamais vues. Parmi elles…...

Documentaire Homo sapiens, l’homme moderne Parmi les hommes de la préhistoire, il en est un que vous connaissez bien, c’est Homo Sapiens. Et pour...

Documentaire Mémoires de Pierre – Chine, quand les montagnes étaient peintes \r

Dans la province chinoise du Guangxi, les archéologues contemplent les figures rouges peintes sur l’immense paroi rocheuse des montagnes...

Documentaire La relève du dinosaure Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...

Conférence La diffusion du néolithique en méditerranée Au cours de cette conférence sont d’abord envisagés les mécanismes de la propagation du Néolithique depuis le Proche-Orient jusqu’à...

Documentaire L’énigme des premiers Américains Selon deux scientifiques américains, Dennis Stanford et Bruce Bradley, les premiers Américains seraient arrivés d’Europe il y a 25...

Documentaire Xenius – La paléogénétique, l’homme préhistorique qui sommeille en nous Plus la paléogénétique progresse, plus elle se heurte à des énigmes. Les gènes ne fournissent que peu d’informations sur...

Documentaire Australie, l’aventure des premiers hommes (1/2) En 60 000 avant notre ère, à l’issue de la première traversée d’un océan, un groupe obstiné d’Homo sapiens...

Conférence Dernières nouvelles de Néandertal et Sapiens Qui sont les Néandertaliens? Où, quand et comment ont-ils vécu? Silvana Condemi éclaire des aspects de nos ancêtres bien...