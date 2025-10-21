L’image prédynastique égyptienne est de lecture parfois difficile. Durant la phase culturelle de Nagada I (3 900 à 3 700 avant notre ère), des vases sont peints. Ce sont les White Cross-lined, des coupes le plus souvent, rouges et peintes en blanc. Géométriques et répétitifs, ces dessins semblent purement ornementaux ; le caractère apparent abstrait, la répétition et la monotonie des décors de ces coupes rebutent. Pour tenter de retrouver le sens de ces images, il a fallu concevoir de nouvelles méthodes et des outils conceptuels différents. L’anthropologie sociale nous a fourni des modèles, elle qui peut se trouver face à des problèmes d’interprétation proches des nôtres, mais dans des espaces/temps très différents. Cette présentation propose une lecture inédite de ces décors. Elle va nous livrer une cosmogonie, une vision de l’univers tel qu’il était perçu et conçu par les habitants de la vallée du Nil au début du IVème millénaire.