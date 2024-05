Conférence

En 2002, Michel Brunet et son équipe mettaient au jour le plus ancien hominidé aujourd’hui connu : « Toumaï ». Cette découverte a bouleversé l’histoire de nos origines.

Jusqu’alors, on situait l’apparition des premiers hommes en Afrique de l’Est, il y a trois ou quatre millions d’années, en relation avec un changement de climat : le remplacement de la forêt par la savane aurait favorisé la bipédie. Ce scénario séduisant doit être abandonné : Toumaï a sept million d’années ; il vivait au Tchad, alors recouvert de lacs et de forêts, et il marchait sans doute sur ses deux pieds.

C’est l’histoire de cette découverte et de ce bouleversement de nos schémas théoriques que raconte ici Michel Brunet.

Par Michel Brunet.