Conférence

Alors que les plus anciens outils se trouvent en Afrique à 2,6 Ma, les traces les plus anciennes du peuplement de l’Europe sont plus tardives, datées de 1,4 Ma. La présence des hominidés est surtout attestée par des outillages et des restes osseux avec des fractures et traces de découpe. Peu de restes humains permettent de décrire ces premiers occupants, que l’on nomme Homo antecessor. Les hominidés occupent surtout le sud du continent dans des environnements proches de ceux des savanes africaines et font des incursions ponctuelles dans les régions plus septentrionales lors de périodes les plus tempérées. Leurs comportement est proche de ceux décris en Afrique de l’Est. Ils pratiquent surtout le charognage, fabriquent des outils sur galet ou utilisent des éclats bruts sur des roches locales. Ils s’installent surtout proche de points d’eau, en plein air.