Ressources Dans la même catégorie

Article L’alimentation préhistorique : que mangeaient nos ancêtres ? L’alimentation humaine a considérablement évolué au fil des millénaires, façonnée par l’environnement, les ressources disponibles et les progrès techniques....

Conférence Décision, résilience et résistance L’adoption des normes économiques et sociales prêtées aux premières sociétés agricoles dans l’ouest de la France est un long...

Documentaire – 18 000, la grotte de Lascaux Considérée comme la chapelle Sixtine de la préhistoire, Lascaux, malgré sa célébrité mondiale, n’apparaît plus comme le lieu de...

Documentaire Le casque, objet social important et très coûteux à l’Âge de pierre Les sociétés font évoluer la guerre, et la guerre fait évoluer les sociétés, donc ce qui permet de survivre...

Conférence Les biches du Chaffaud Connaissez-vous les biches du Chaffaud ? C’est un fragment d’os de renne gravé, sur lequel sont représentées deux biches...

Documentaire Les mystérieuses mégalithes de Ale, en Suède Cet historien a consacré de longues années de sa vie à l’étude du lointain passé de la Suède et...

Conférence La vénus de Lespugue révélée Sculpture paléolithique mondialement connue datée d’environ 27 000 ans, la Vénus de Lespugue est un chef-d’œuvre absolu. Nathalie Rouquerol...

Conférence Ni sous-homme, ni surhomme, la vraie histoire de Néandertal Néandertal est une espèce ou sous-espèce humaine archaïque, qui a vécu en Eurasie de 400 000 à environ 40...

Conférence Les sphéroïdes : des objets préhistoriques énigmatiques Les polyèdres, sphéroïdes et bolas (PSBs) sont des objets en pierre énigmatiques cubiques à sphériques, présents dans les séries...

Documentaire Quand l’agriculture a changé le monde: la naissance des civilisations La formation des continents a façonné le destin des civilisations. Des bouleversements géologiques, géographiques et climatiques ont profondément influencé...

Documentaire Sapiens, l’agriculteur – Dans les cuisines de la Préhistoire Pendant plus de trois millions d’années, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont prélevé directement dans la nature ce qui était nécessaire...

Documentaire Sur nos traces – 1 – L’homme de Néandertal Cet homme est bien moins rustre que ce que l’histoire a bien voulu nous raconter jusqu’ici : chasseur émérite...

Documentaire Hommes et dieux des cavernes – Aux origines de l’art \r

L’image de l’homme préhistorique, longtemps considéré comme dénué de culture, a été totalement modifiée au XIXe siècle par la...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Orcades, un pèlerinage néolithique A la fin du néolithique, trois mille ans avant notre ère, les hommes ont inscrit leurs croyances dans le...

Conférence Sur les traces des Néandertaliens Partez sur les traces des Néandertaliens et de ceux qui les étudient. Découvrez les investigations d’Antoine Balzeau, qui cherche...

Documentaire C’est pas sorcier – Néandertal rnrnLa disparition de l’homme de Néandertal reste une énigme… Homo Sapiens, notre ancêtre est-il à l’origine de cette extinction...