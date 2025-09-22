Découvert lors de fouilles archéologiques à Marseille, le bloc de l’Alcazar est une curiosité sans équivalent. À première vue, peu de choses affleurent à la surface du bloc. Mais lorsqu’on l’éclaire sous une nouvelle lumière, c’est une partie de l’histoire de la Méditerranée d’il y a 2600 ans qu’il raconte alors… Une relecture de l’Histoire rendue possible par les progrès de la technologie du RTI qui permet de ré-éclairer la surface d’un objet avec des outils informatiques. La création d’un outil d’annotation collaboratif va ensuite permettre les échanges entre les experts du monde entier quant à la signification des dessins présents sur le bloc.
