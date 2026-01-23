Documentaire

Sur l’île indonésienne de Sulawesi, des recherches récentes, tout juste révélées dans la revue scientifique Nature, ont permis de dater avec précision la plus ancienne peinture du monde, vieille d’au moins de 68 000 ans. Ce documentaire exceptionnel plonge dans les coulisses de ces découvertes, qui bousculent nos connaissances sur les origines de la création d’images par notre espèce.

On a longtemps pensé que l’art était né en Europe, il y a 40 000 ans environ, lorsque Homo sapiens s’est installé sur le continent. Or, en 2014, une peinture pariétale représentant un sanglier, datée d’au moins 35 000 ans, et accompagnée d’une empreinte de main en négatif – tracée au pochoir – remontant à au moins 40 000 ans, a été découverte dans la grotte de Leang Timpuseng, sur l’île indonésienne de Sulawesi. Puis, une autre peinture de sanglier, trouvée en 2019 dans la grotte de Leang Tedongnge, et datée d’au moins 45 500 ans, est venue bousculer tout ce que les archéologues pensaient jusque-là. Depuis, un vaste programme de recherche dirigé par l’université Griffith en Australie et l’Agence nationale de recherche indonésienne (BRIN), mobilisant des scientifiques de nationalités et disciplines diverses, a été déployé afin d’explorer d’autres parties du territoire. Grâce à une nouvelle technique améliorant le procédé de datation par uranium-thorium, l’archéologue et géochimiste canado-australien Maxime Aubert et son ancien étudiant indonésien Adhi Agus Oktaviana sont ainsi parvenus à identifier des œuvres provenant de temps plus reculés encore. Dans la grotte de Bulu Sipong 4, dans la région de Maros, une peinture narrative remontant à – 48 000 ans témoigne de la capacité qu’avaient nos ancêtres à raconter des histoires : un bovidé y est entouré de thérianthropes, des personnages mi-hommes, mi-bêtes. Mais c’est sur l’île de Muna, au sud-est de Sulawesi, que l’équipe a obtenu le résultat le plus spectaculaire, au printemps 2024 : les mains négatives trouvées dans la cavité de Metanduno auraient au minimum 67 800 ans. Un record qui pourrait encore être battu prochainement, les jungles et montagnes de Sulawesi n’ayant livré à ce jour qu’une partie de leurs secrets.

Préhistoire des images

Des cavernes de “l’île aux trésors” aux laboratoires australiens, ce documentaire captivant nous immerge aux côtés des chercheurs (archéologues, géochimistes, paléobiologistes…) à l’origine de ces conclusions retentissantes. On y découvre les progrès des méthodes de datation, les routes migratoires empruntées par nos ancêtres dans la région ou encore les spécificités stylistiques des premiers artistes de Sulawesi, exposés avec pédagogie. Le film permet surtout d’admirer en exclusivité les plus anciennes peintures de l’humanité, qui renversent les hypothèses communément admises sur l’émergence de l’art : réécrivant l’histoire culturelle de Sapiens, ces œuvres émouvantes suggèrent que notre espèce a très probablement acquis la capacité à produire des images et des récits avant même sa sortie d’Afrique, il y a 70 000 ans…

Un documentaire de Denis van Waerebeke et Pascal Goblot disponible jusqu’au 21/07/2026