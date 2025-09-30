Chez les Hominines, la reproduction et la démographie sont intimement liées à l’évolution biologique, sociale et culturelle de notre lignée. Depuis les premiers représentants du genre Homo, les stratégies reproductives ont connu des transformations significatives, influencées par les pressions environnementales, les structures sociales et les capacités cognitives croissantes. L’étude de la reproduction chez les Hominines ne se limite pas aux simples mécanismes biologiques ; elle englobe également les comportements sexuels, les rôles parentaux, la durée de la gestation, l’espacement des naissances et les soins apportés aux jeunes. Ces aspects façonnent directement la démographie d’un groupe, c’est-à-dire la taille, la structure d’âge et les dynamiques de population.