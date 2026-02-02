Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les premières fréquentations du milieu souterrain par les Humains de la préhistoire Depuis les travaux pionniers et précurseurs de François Rouzaud, initiateur de la « paléospéléologie », un net regain d’intérêt...

Documentaire Ils ont découvert les plus vieilles peintures de l’humanité à Sulawesi Les plus anciennes peintures jamais découvertes se trouvent sur l’île de Sulawesi. Grâce à une nouvelle technique, une équipe...

Documentaire Sulawesi, l’île des premières images Sur l’île indonésienne de Sulawesi, des recherches récentes, tout juste révélées dans la revue scientifique Nature, ont permis de...

Conférence Quand les femmes se mêlent de préhistoire Les Pyrénées ont joué un rôle majeur dans la recherche en préhistoire dès la fin du XIXe siècle. De...

Conférence Préhistoire intime : perceptions et émotions préhistoriques Sophie Archambault de Beaune se propose ici de serrer au plus près les données archéologiques pour examiner les vestiges...

Documentaire La civilisation de la vallée de l’Indus, bien en avance sur son temps Des toilettes dans chaque maison, des cuisines avec eau courante, des jeux de société pour animer leurs soirées… Ce...

Documentaire Comment le feu a permis à l’Homo erectus de dormir au sol L’Homo erectus, en vivant au sol, était particulièrement exposé aux prédateurs. Il lui a fallu trouver des stratégies et...

Documentaire L’odyssée de l’espèce – Homo sapiens Il y a 12000 ans, l’homme prend un tournant décisif en quittant sa vie de nomade pour s’installer dans...

Documentaire L’obsidienne, l’or noir du néolithique L’obsidienne est une roche volcanique vitreuse et riche en silice. De couleur grise, vert foncé, rouge ou noire, elle...

Conférence Où, quand, pourquoi, comment est apparu l’Homme ? La recherche sur les origines de l’Homme remonte au XIXe siècle ; des restes d’Hommes fossiles ont été découverts...

Documentaire L’odyssée de l’espèce Il y a dix millions d’années, en Afrique tropicale, parce que la forêt disparaît, quelques grands primates se lèvent...

Conférence L’origine des comportements symboliques Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...

Documentaire Afrique – Sur la piste des premiers hommes Des humains vivaient-ils sur l’entièreté du territoire de l’Afrique australe au Paléolithique ? Dans le cadre du projet « Human...

Documentaire Enquêtes Archéologiques : Australie, le grand livre des aborigènes Dans un paysage constitué de roches rouges, les Aborigènes, premiers habitants de l’Australie, ont laissé leur empreinte, gravée dans...

Documentaire Comment marchaient nos ancêtres Comment marchaient Australopitecus, Homo habilis et tous les autres ancêtres de l’espèce humaine ? Découvrez, dans ce reportage proposé...

Documentaire Grotte Chauvet – Dans les pas des artistes de la Préhistoire Trente ans après sa découverte, la grotte Chauvet continue d’intriguer le monde scientifique. Suivant l’équipe pluridisciplinaire qui l’étudie, ce...

Documentaire Enquête sur la momie des tourbières Un grand nombre de corps momifiés sont régulièrement exhumés des tourbières du nord de l’Europe. Tous portent des marques...