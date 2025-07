Conférence

En décembre 2010, l’humanité recevait un incroyable cadeau de Noël : le séquençage de l’ADN contenu dans une minuscule phalange, trouvée en Sibérie dans la grotte de Denisova. Cette séquence indiquait qu’il y a 50 000 ans, Sapiens cohabitait avec Néandertal, mais aussi avec une troisième espèce, « Denisova », définie pour la première fois par la génétique et non par ses caractères fossiles.

Plus intrigant encore, ce frère asiatique de Néandertal aurait peuplé une aire géographique impressionnante, des monts de l’Altaï jusqu’aux Philippines, et ce durant des centaines de milliers d’années.

D’où a émergé Denisova ? Quel était son mode de vie ? Que nous a-t-il légué ? Une fascinante épopée, qui conduit à réécrire la longue histoire du peuplement de la planète.