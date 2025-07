Conférence

Avec la naissance de la Préhistoire, grâce aux travaux de Jacques Boucher de Perthes puis la découverte du premier homme de Néandertal en Allemagne, le grand public découvre un monde et un passé jusque-là inconnus. Dès lors, l’imaginaire artistique et romanesque n’a de cesse de s’en emparer, de Pierre Boitard à Rosny aîné.

Le milieu du XIXe siècle a connu une révolution scientifique majeure, avec la démonstration par Jacques Boucher de Perthes de l’association d’outils de pierre taillée et de restes d’animaux disparus. À quelques années de distance, Charles Darwin publiait L’Origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle et le premier homme de Néandertal était découvert en Allemagne. La Préhistoire était née et révélait au grand public tout un monde exotique dont les vestiges gisaient sous les pieds des habitants des grandes villes européennes. Dès l’origine de la discipline, le merveilleux s’est mêlé à la science et presque immédiatement, les arts plastiques et le roman se sont emparés de cette thématique alors que les connaissances que l’on avait de ces périodes reculées étaient encore presque inexistantes. Tout au long de son histoire, la Préhistoire n’a jamais cessé d’être un espace de rêve.