À la préhistoire, les enfants apprenaient en observant le groupe familial : maîtriser le feu, fabriquer des outils, chasser, coudre, reconnaître ce qui se mange. Leur longue enfance et un cerveau immature favorisaient-ils l’acquisition de ces savoirs essentiels ? Par Evelyne Heyer, professeure d’anthropologie génétique au Muséum national d’Histoire naturelle.