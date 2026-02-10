Trois nouvelles espèces humaines ont été découvertes au cours de ces trente dernières années. Ces membres du genre Homo ayant vécu de 700 000 ans à 50 000 ans ont en commun d’être de très petite taille. Ainsi, parmi les restes fossiles mis au jour en 2003, dans la grotte de Liang Bua sur l’île de Flores en Indonésie, se trouvait un squelette presque complet de 1,10 m surnommé « le Hobbit ». Homo floresiensis, ainsi qu’Homo luzonensis de l’île de Luçon aux Philippines, ont vécu et évolué dans les îles tropicales isolées d’Asie du Sud-Est, tandis que le troisième, Homo naledi, a vécu en Afrique, en même temps que les représentants de notre propre espèce Homo sapiens.