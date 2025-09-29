Documentaire

Des experts tentent de survivre en utilisant les techniques de l’époque de l’âge de pierre. Deuxième volet de cette série documentaire : à court de vivres, les membres de la tribu déploient toute leur énergie dans la chasse. Plus que jamais, ils vont devoir unir leurs forces pour survivre une semaine de plus en pleine nature.

Ayant échoué à attraper du poisson, le groupe migre à l’assaut des montagnes. Parti en éclaireur, Matt a identifié un terrain de chasse prometteur. Après avoir franchi des pics culminant à plus de 2 000 mètres, la tribu, exténuée, installe un nouveau campement. Mais un orage et des températures négatives vont la mettre en grande difficulté.

Série documentaire (Royaume-Uni, 2020, 53mn) disponible jusqu’au 18/11/2025