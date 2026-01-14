Conférence

A 80 km de Toulouse, la grotte de Marsoulas est cachée au pied des Pyrénées. Il y a 18 000 ans, cette cavité a été habitée par des chasseurs nomades, vivant au pied des parois qu’ils ont aussi ornées.

Première grotte ornée découverte dans les Pyrénées en 1897, visitée par les touristes pendant près d’un siècle, Marsoulas n’en demeurait pas moins méconnue lorsqu’en 1998, une équipe duCREAP a en repris l’étude sous la direction de Carole Fritz. La fragilité des parois, la finesse des gravures, la densité de superpositions des œuvres, les graffitis qui défigurent certains panneaux sont autant de contraintes que le numérique et la 3D permettent de surmonter. Aujourd’hui, plus de 600 gravures et peintures d’animaux, d’énigmatiques figures humaines et signes géométriques sont identifiés sur les parois. Une exceptionnelle redécouverte de la grotte s’opère au fil des recherches…