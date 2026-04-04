Deuxième étape de notre séjour sur l’île d’Oléron avec Charlotte qui passe aux choses sérieuses… Elle va gouter les célèbres huitres de Marennes-Oléron ! C’est avec Nicolas que l’on a rendez-vous. Il va tout nous expliquer sur la spécialité de l’île, l’affinage des huitres en claires. Direction ensuite sur la côte ouest de l’île et le port de la Cotinière. Ce port de pêche artisanal est le premier de Charente-Maritime. On y débarque ici des soles, des bars de ligne, des langoustines, des homards, des crevettes… En résumé, que des bons poissons. Delphine travaille ici avec sa famille, elle est incollable sur le monde de la mer !
C’est déjà de la fin de notre séjour sur l’île d’Oléron. Mais on a encore une dernière belle découverte pour vous. Direction le port des salines.
Après avoir vu les huitres, les plantes comestibles ou encore les poissons voici l’une des spécialités de l’île, le sel !