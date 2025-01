Documentaire

16 restaurants, des suites haut de gamme, des bals fastueux, un casino, 5 piscines, un théâtre et même un chenil à 800$ la place… Le Queen Mary 2 est le paquebot le plus prestigieux du monde ! Pour son anniversaire, Carine a offert à sa fille Alexandra, 15 ans, cette traversée sur les traces du Titanic, son film préféré. Youri et Nathalie, un couple de baroudeurs, ont choisi quant à eux cette croisière unique en son genre, en préambule de leur voyage de 9 mois en Amérique du Nord. Durant 7 jours, nos Français vont être coupés du monde et plongés au cœur d’un univers de faste et de luxe, avec au bout du voyage, une arrivée féerique dans la baie de New-York.Un documentaire de Nina Montané , Clothilde Zins. Productions Tony Comiti.