Documentaire

Les vacances à la ferme séduisent de plus en plus de Français. Plus économiques, plus authentiques. Des gites au fermes auberges en passant par le camping de luxe sur les terres du paysan, le choix pour les vacanciers est de plus en plus large. Du plus « routard » au plus haut de gamme, de nouveaux concepts voient le jour. Et s’il existait dans ces fermes un moyen de passer des vacances gratuites ? Comment s’y retrouver dans tous ces nouveaux labels ?

Documentaire réalisé par Ghislaine Buffard, montage de Amandine Stelletta pour Capital, M6