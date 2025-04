Documentaire

Au cœur de l’Afrique australe, la Namibie se dévoile comme une terre de contrastes et de merveilles. Ce documentaire nous entraîne à travers ses paysages grandioses, des dunes flamboyantes du désert du Namib aux falaises vertigineuses du Fish River Canyon, tout en nous immergeant dans les cultures riches et singulières des peuples Héréros.

Témoins d’une histoire marquée par la colonisation allemande et les luttes pour l’indépendance, les villes comme Swakopmund ou Lüderitz révèlent un héritage mêlant modernité et mémoire. Entre nature indomptée, faune exceptionnelle et traditions ancestrales, la Namibie apparaît comme un joyau brut, à la fois mystérieux et profondément humain.

Un film de Franck Decluzet

