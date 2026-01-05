Un jeune adolescent aborigène est initié à la danse du crocodile.
Dans le nord de l’Argentine, le « train des nuages » traverse les paysages escarpés de la cordillère des Andes sur...
Sur les sommets du Jura vaudois, Pierre Flück est le gardien de la station de la Dôle. Centre de...
En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille...
Nichée au cœur du Cambrésis, dans le département du Nord, la ville de Caudry déploie un récit fascinant qui...
Au pied de l’Himalaya, sur la frontière séparant l’Inde du Népal, vivent les Raji, un peuple nomade chasseur de...
Rouen, capitale de la Normandie, est idéalement située pour profiter d’un long week-end. Sur la liste de ses atouts,...
Depuis quelques années, la vallée de l’Omo, cette région reculée d’Ethiopie, attire l’attention des touristes. Les habitants de cette...
Des magnifiques prises de vues de la ville d’Oran, en Algérie.
Nimbée de mythologie, la plus vaste des îles grecques fascine par son histoire, ses beautés, son climat. En 52...
A 10 heures de vol de Paris, l’île de Saint-Barthélemy est une destination très prisée par la jet set...
En Asie du sud-est, les « Bajau Laut » vivent depuis des millénaires sur l’eau. Ces nomades des mers...
Jonathan, 13 ans, vit à Ahuano, village d’Amazonie équatorienne : appartenant au peuple kichwa, le jeune garçon fait visiter...
Les longs voyages commencent toujours par un pas, alors partez avec «Carnet de Route» à la découverte des plus...
Raphaël se rend dans la cité du serpent au Kerala. Il rencontrera la famille Royale la princesse de Travancor....
Des fastueux palais aux souks bruyants et colorés, des villes impériales aux palmeraies du grand sud, partez pour un...
La maison Mouton Rothschild est une véritable institution dans le monde entier, et produit un vin unique que les...
« Ce rituel, c’est le cœur de notre culture. Depuis la danse du crocodile jusqu’à ce rituel, c’est le...
À Cuba, Sulaidy apprend la Tumba Francesa, une vieille danse française que ses ancêtres ont gardée vivante depuis l’époque...
Philippe Gougler découvre Bangkok en Sky Train. Puis, sur les toits d’un immeuble, il rencontre un jardinier qui lui...
Altagan et Dsolbo sont frères. Ils vivent dans le clan de leur grand-père dans le désert de Gobi en...
