Infographie | 4 infos insolites sur le Pakistan

Le Pakistan est une terre de contrastes saisissants qui demeure trop souvent méconnue du grand public international. Niché au carrefour de l’Asie du Sud, de l’Asie centrale et du Moyen-Orient, ce pays possède une richesse culturelle et géographique absolument unique au monde.

Au-delà des clichés habituels, il recèle des trésors naturels et des prouesses industrielles qui forcent l’admiration. Voici une exploration approfondie de quatre facettes insolites qui définissent l’identité profonde de cette nation fascinante.

Les géants de pierre et l’appel des hautes altitudes

Le Pakistan est avant tout le royaume incontesté des alpinistes et des amoureux des grands espaces verticaux. Sur les quatorze sommets de la planète dépassant la barre mythique des 8 000 mètres d’altitude, le pays en abrite cinq sur son seul territoire.

Cette concentration exceptionnelle se situe principalement dans la chaîne du Karakoram, un massif dont la rudesse n’a d’égale que la beauté. Le plus célèbre d’entre eux reste le K2, souvent surnommé la « montagne sauvage » en raison de sa difficulté technique extrême.

S’élevant à 8 611 mètres, le K2 est considéré par les experts comme un défi bien plus redoutable que l’Everest. Outre ce géant, le Pakistan possède le Nanga Parbat, le Broad Peak, le Gasherbrum I et le Gasherbrum II.

Ces sommets ne sont pas de simples montagnes, ils constituent de véritables piliers de l’identité nationale et attirent chaque année l’élite de l’alpinisme mondial. La région du Gilgit-Baltistan, où se trouvent ces colosses, offre des paysages de glaciers et de vallées suspendues qui semblent suspendus dans le temps.

La biodiversité y est tout aussi remarquable, abritant des espèces rares comme le léopard des neiges, véritable fantôme des montagnes. Pour le Pakistan, cette topographie exceptionnelle représente un potentiel touristique immense, faisant du pays une destination de premier plan pour le trekking de haute altitude.

L’ascension de ces sommets nécessite une préparation de plusieurs mois et une logistique complexe impliquant des porteurs locaux dotés d’une endurance légendaire. Cette relation fusionnelle entre l’homme et la montagne façonne une culture locale empreinte de résilience et de respect envers les forces de la nature.

Une prouesse d’ingénierie au-delà des nuages

Pour relier ces régions isolées au reste du monde, le Pakistan a participé à la construction de l’une des routes les plus audacieuses jamais conçues. La route du Karakoram, également connue sous l’acronyme KKH, est la route internationale goudronnée la plus haute de la planète.

S’étendant sur environ 1 300 kilomètres, elle relie la ville pakistanaise d’Abbottabad à la ville chinoise de Kachgar, en traversant des cols vertigineux. Le point culminant de ce trajet est le col de Khunjerab, situé à une altitude de 4 693 mètres, où l’air se raréfie sensiblement.

Le chantier de cette route, entamé dans les années 1960, a duré près de vingt ans et a mobilisé des milliers d’ouvriers et d’ingénieurs. Les conditions étaient si extrêmes que l’on dit souvent qu’un ouvrier a perdu la vie pour chaque kilomètre construit.

Aujourd’hui, elle est affectueusement surnommée la « huitième merveille du monde » par les habitants locaux. Elle serpente à travers des gorges profondes, longeant l’Indus et offrant des vues imprenables sur les sommets environnants.

Au-delà de l’aspect touristique, cette route est un axe stratégique majeur pour le commerce et la coopération entre le Pakistan et la Chine. Elle fait partie intégrante du Corridor économique sino-pakistanais, un projet colossal visant à moderniser les infrastructures nationales.

Voyager sur la KKH est une expérience sensorielle forte, où les paysages changent radicalement, passant de vallées verdoyantes à des déserts de haute altitude. Les camions pakistanais, véritablement œuvres d’art roulantes avec leurs décorations multicolores, ajoutent une touche de poésie à ce décor minéral.

Cette route prouve que la détermination humaine peut triompher des obstacles géologiques les plus insurmontables. Elle demeure un symbole de connectivité et de fraternité entre les peuples par-delà les barrières naturelles.

Le cricket ou le battement de cœur d’une nation

S’il est un élément qui unit tous les Pakistanais, des grandes métropoles aux villages les plus reculés, c’est indéniablement le cricket. Importé à l’époque coloniale, ce sport a été totalement réapproprié pour devenir une véritable passion nationale dévorante.

Dès que le soleil commence à baisser, les rues se remplissent de jeunes jouant au « tape-ball », une variante locale utilisant une balle de tennis entourée de ruban adhésif. Cette pratique urbaine a permis de démocratiser le sport et de faire émerger des talents bruts issus de milieux modestes.

L’équipe nationale, surnommée les « Green Shirts », suscite une ferveur que peu d’autres disciplines peuvent égaler. Les matchs contre l’Inde voisine sont suivis par des centaines de millions de téléspectateurs, transformant chaque rencontre en un événement historique.

Le Pakistan a connu son heure de gloire en 1992 en remportant la Coupe du monde, sous le capitanat de l’emblématique Imran Khan. Cette victoire est restée gravée dans la mémoire collective comme un moment de fierté nationale absolue.

Le pays est réputé pour son style de jeu imprévisible et ses lanceurs rapides capables d’atteindre des vitesses phénoménales. Des légendes comme Wasim Akram ou Shoaib Akhtar ont marqué l’histoire mondiale de ce sport par leur technique et leur charisme.

Le cricket au Pakistan dépasse largement le cadre du simple divertissement ; il agit comme un puissant vecteur de cohésion sociale. Pendant quelques heures, les divisions politiques ou sociales s’effacent au profit du soutien inconditionnel aux joueurs sur le terrain.

Les stades de Lahore ou de Karachi vibrent d’une énergie électrique, rythmée par les tambours et les chants des supporters. Cette culture du sport irrigue la société entière et participe activement au rayonnement du pays sur la scène internationale.

Sialkot et l’excellence du savoir-faire artisanal

Sur un plan industriel, le Pakistan occupe une place de leader mondial dans un domaine tout à fait inattendu : la fabrication de ballons de sport. La ville de Sialkot, située dans la province du Pendjab, est le centre névralgique de cette production d’excellence.

Chaque année, des millions de ballons de football sortent de ses usines pour équiper les plus grands championnats et compétitions internationales. On estime que près de 70 % des ballons de football mondiaux cousus main proviennent de cette seule municipalité.

Le savoir-faire des artisans de Sialkot est réputé pour sa précision chirurgicale et sa durabilité exceptionnelle. Même à l’ère de l’automatisation, la couture à la main reste privilégiée pour les ballons de haute qualité car elle garantit une meilleure sphéricité.

La ville a fourni les ballons officiels de plusieurs éditions de la Coupe du Monde de la FIFA, dont le célèbre « Al Rihla » ou le « Brazuca ». Cette expertise ne s’arrête pas au football, Sialkot produit également des équipements de cricket, de hockey sur gazon et des instruments chirurgicaux.

L’économie locale repose en grande partie sur ce cluster industriel unique qui fait vivre des milliers de familles. Les entreprises locales ont su s’adapter aux normes internationales les plus strictes en matière de qualité et de responsabilité sociale.

L’innovation est constante, avec l’introduction de nouvelles technologies comme le thermoscellage pour compléter l’offre traditionnelle. Ce succès industriel est la preuve de la résilience économique du Pakistan et de sa capacité à briller dans des niches technologiques pointues.

Sialkot est devenue une vitrine du « Made in Pakistan », exportant l’image d’un pays travailleur et tourné vers l’avenir. Chaque fois qu’un enfant tape dans un ballon à l’autre bout du monde, il y a de fortes chances qu’il touche un morceau du patrimoine pakistanais.