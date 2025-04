Documentaire

Après des années troublées, la Tunisie revient vers sa quiétude d’antan et retrouve le sourire. Associations, familles, expatriés, natifs, jeunes et moins jeunes aident le pays à se relever, et les visiteurs reviennent de plus en plus nombreux. Dans la médina de Tunis, à Tataouine au coeur du désert, dans les eaux de la Méditerranée à Bizerte et sous les airs rythmés du malouf, Jérôme Pitorin s’apprête à vivre un voyage auprès de Tunisiens solidaires, viscéralement tournés vers le renouveau et l’avenir de leur pays.