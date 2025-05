Documentaire

De Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, la capitale de la batellerie, jusqu’à la mer dans son estuaire, au Havre, Sabine Quindou va à la rencontre de celles et ceux qui font la Seine d’aujourd’hui et qui témoignent de celle d’hier. A vélo, en canoë, à cheval ou à pied, elle remonte également le cours du temps pour découvrir cette diversité de paysages bucoliques, urbains et médiévaux que proposent le fleuve, mais surtout comprendre comment ce fleuve aux jolis méandres façonne le paysage, nourrit ses campagnes et inspire ses riverains.