Documentaire

L’été, Biarritz devient l’attraction de la côte basque, dont c’est la station balnéaire la plus réputée. Pour que la ville tienne son rang, les Biarrots se mettent en quatre afin d’accueillir au mieux les touristes.

Avec l’arrivée massive des vacanciers, la population de la ville triple et les services de secours sont énormément sollicités. Pendant 7 jours et 7 nuits, découvrez le quotidiens de ces hommes et de ces femmes amoureux de leur ville.

Documentaire : 7 jours, 7 nuits – Biarritz

Réalisation : Claire Denavarre

