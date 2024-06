Documentaire



Philippe Gougler part à la découverte de la Russie en passant par les voies ferrées et en s’arrêtant dans ses deux villes emblématiques. Le voyage débute à Saint-Pétersbourg, avec son tramway historique, ses palais magnifiques et un mode de vie resté fondamentalement soviétique. C’est à bord du Sapsan, le TGV russe, un train moderne et tout confort, capable d’atteindre une vitesse de 250 km/h, que le présentateur se rend à Moscou.

Là-bas, il assiste à une consultation psychologique en pleine nature et à une étrange renaissance au coeur de la forêt.

Réalisé par Nicolas Boero

Présenté par Philippe Gougler

Produit par Jean-Baptiste Jouy – Step by Step productions

©Step by Step productions