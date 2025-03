Documentaire

Carrosse de Cendrillon, montgolfière ou roof top privatisé avec vue sur la tour Eiffel : depuis l’avènement d’Instagram et le succès de la série Émilie in Paris, la capitale française attire des prétendants du monde entier prêts à dépenser des milliers d’euros pour une demande en mariage extravagante. Et les jeunes mariés français succombent aussi de plus en plus à cette nouvelle mode…