Jacques vous invite pour une balade exceptionnelle, en bateau sur le Bassin d’Arcachon en compagnie de Joël Dupuch. Ostréiculteur bien connu dans la région mais aussi des téléspectateurs, Joël a joué dans le film de Guillaume Canet, « Les Petits Mouchoirs ». Sur son bateau on se promène au fil des petits villages qui bordent le bassin à la rencontre d’ostréiculteurs et de passionnés. Et pour terminer l’émission, une image : le coucher de soleil sur la dune du Pilat vu depuis la mer. Comme d’habitude vous retrouverez les Talents Gourmands de Philippe et David ainsi que les bonnes adresses de Catherine.