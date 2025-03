Documentaire

Il y a quelques semaines, Etienne apprend qu’il doit quitter New York et se rendre à Moscou pour des raisons professionnelles. La nouvelle est loin de déclencher l’enthousiasme de sa femme et de ses enfants, qui redoutent particulièrement le climat russe. L’aînée, elle, refuse catégoriquement l’idée de ne plus vivre à New York. Seul Etienne reste positif à quelques jours de son départ pour Moscou. Mais comment Charlotte et les enfants vont-ils réagir à leur arrivée sur place ? Quelle sera leur réaction à la découverte de leur quartier et de leur appartement ? Les craintes de Charlotte vont-elles s’avérer exactes ?