Documentaire

Avec son décor digne des cartes postales, ses plages de rêve et son soleil qui brille pendant toute l’année, l’Australie reste l’une des destinations mondiales préférées. Mais le pays attire car c’est surtout l’un des rares pays au monde que la crise économique a épargné ces dernières années. Ainsi, beaucoup de Français choisissent de s’y installer afin de vivre le « rêve australien ». « Hadj Lasky » : Depuis 25 ans, le Behrinois Hadj Sadki vit en Australie. Après une vie faite de hauts et de bas, il dirige The French Brasserie, un établissement gastronomique réputé de Melbourne. « St Kilda » quartier de la périphérie de l’agglomération de Melbourne, en Australie, à 6 kilomètre au sud du quartier central des affaires. Elle fait partie de la ville de Port Phillip. Au recensement de 2011, St Kilda avait une population de 17 795 habitants et une superficie de 3,2 km². Serge Thomann – 55 ans Adjoint du Maire de Port Phillip. D’origine Alsacienne installé en australie depuis 30 ans.

Documentaire de Stephane Le Roux.