Documentaire

Lorsqu’on pense à l’Ardèche, le premier mot qui vient à l’esprit est « nature ». Nul doute que ces paysages comptent parmi les plus majestueux de France. Ce département est la destination idéale pour un tourisme vert. Mais la nature n’est pas le seul atout de l’Ardèche. Son patrimoine culturel est également très riche avec des villages de caractère, des sites historiques, des monuments divers et une gastronomie savoureuse. Jérôme Pitorin sillonne le département à la rencontre de celles et ceux qui le font vivre et qui valorisent ses atouts.

Au programme :

– Le canoë : superstar de l’Ardèche

– Visiter l’Ardèche autrement

– Ce que la nature nous apprend, transmission de génération en génération

– Dompte l’Ardèche, une terre d’inventeurs

– Ces villages qui renaissent