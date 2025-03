Documentaire

Portrait d’Arnaud Derib qui porte le nom de son père, l’auteur de Yakari et d’un grand-père, François de Ribaupierre, qui a magnifié la région du Val d’Hérens dans ses peintures. Le petit garçon est devenu grand et c’est désormais en tant qu’accompagnateur de montagne qu’il rend hommage à cette vallée. On le rencontre à La Forclaz, face à la Dent Blanche, sommet de toutes les espérances, de tous les regards. Une montagne qui l’a accompagné tout au fil de sa vie.