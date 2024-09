Documentaire



Saviez-vous que les Romains étaient déjà présents dans la région de Vienne-Condrieu ?

Et non seulement ils avaient bâti une cité prospère, mais en plus ils maitrisaient à la perfection l’art des jardins. C’est ce que va découvrir Gérald Ariano en compagnie de Christophe, au Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal. Puis c’est avec Sylvie que Gérald fera la connaissance d’un magnifique petit âne de seulement 24h. L’occasion pour lui de participer à un atelier « fabrication de savon au lait d’ânesse » que propose Sylvie. Attention, on vous prévient, séquence mignonnerie à venir !