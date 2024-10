Article

Et si vous partiez en escapade le temps d’un week-end ? Vous trouverez dans cette sélection des 10 plus belles métropoles européennes celles qui vous font le plus envie ! Faites connaissance avec les villes d’Europe et leur art de vivre, souvent particulièrement chaleureux.

Amsterdam, la ville de toutes les libertées !

Le charme de ses canaux et ses petits ponts rythmera vos ballades. N’hésitez pas à louer un vélo pour vous fondre dans le décor. Les collections du Rijksmuseum et du Musée Van Gogh sont d’une richesse exceptionnelle. Flânez dans le quartier de Jordaan à la recherche des cafés tranquilles et des boutiques originales. La verdure du Voldenpark, dans le quartier des musées, offre une halte paisible et romantique.

Londres, la ville qui ne dort jamais !

On a envie d’un week-end à Londres pour ses musées et son patrimoine exceptionnels ou le shopping à l’anglaise ! Vous ne pouvez manquer la Tour de Londres et Westminster Abbey, mais promenez-vous aussi dans les quartiers multiethniques. Découvrez les buildings étonnants de Southwark, les collections gratuites du British Museum, et faites du shopping à Tottenham Court Road et aux Puces de Brick Lane.

Berlin, une ville riche d’histoire et d’architecture

Ville d’avant-garde prisée par les étudiants et les artistes, Berlin offre un coût de la vie très raisonnable, de nombreux théâtres et musées et une vie nocturne festive. Amoureux d’architecture contemporaine, vous découvrirez le Sony Center, la DZ Bank ou la Hauptbahnhof. Amateurs d’Histoire, à vous Check-Point Charlie, le Reichstag et l’Hôtel Adlon, symbole du Berlin éternel. Flânez à Prenzlauer Berg, quartier branché de l’ancien Berlin-est.

Stockholm, une ville au coeur de l’archipel suédoise

L’archipel de la capitale suédoise est une destination idéale pour les amoureux de calme et d’espace. Découvrez à pied les rues médiévales du quartier de Gamla Stan et son île. Visitez l’île du musée d’Art Moderne et le splendide navire Wasa, renfloué au siècle dernier. Le quartier branché de Södermalm, juché sur une colline, offre un panorama superbe sur l’archipel.

Prague, ensorcelante cité à l’histoire millénaire, une ville d’une richesse culturelle fascinante

Tous les visiteurs gardent de Prague un souvenir magique. Avec ses rues pavées bordées de maisons baroques, elle est synonyme de week-end romantique. Le Pont Charles est le monument emblématique de la cité. Vous découvrirez l’atmosphère unique du quartier juif de Josefov, son ancien cimetière et ses synagogues. L’enceinte du Château Royal et la Cathédrale St Guy, dominant la ville, les quartiers de Stare Mesto et Nove Mesto sont les incontournables de Prague.

Venise, la Sérénissime cité des Doges

Connue dans le monde entier, destination magique par excellence, Venise fascine en toutes saisons : il faut se perdre dans les petites rues excentrées et profiter d’une place St Marc déserte au lever du soleil. L’intérieur de la Basilique est une véritable splendeur. Le Palais des Doges, le Musée de l’Accademia, toute la ville recèle des sites exceptionnels, connus ou confidentiels. Sans oublier les ballades en vaporetto le long des canaux ou sur la lagune.

Dubrovnik, la liberté ne se vend pas même pour tout l’or du monde

A l’abri derrière ses remparts dominant la mer, la Perle de l’Adriatique mérite son surnom. Maisons aux tuiles roses, couvents, églises, la vieille ville entièrement piétonnière recèle des trésors d’époque Renaissance. En remontant la Placa, rue principale, vous découvrez le Palais Sponza, le monastère des franciscains ou l’Eglise Saint-Blaise. Offrez-vous une excursion en bateau jusqu’aux Iles Elaphites, petit paradis préservé.

Barcelone ou l’ambiance festive de la capitale catalane

Les pieds dans la Méditerranée, Barcelone est une destination synonyme de bonne humeur, de culture et d’ambiance festive. Suivez à pied le Rambla, qui mène au port, découvrez l’architecture extravagante et colorée de la Sagrada Familia, église dessinée par Gaudi. Montez au Parc Güell ou à la colline de Montjuïc, des sites magnifiques qui dominent la capitale catalane. Et ne manquez pas les collections du Musée Picasso !

Lisbonne, la capitale portugaise

Avec ses quartiers grimpant à l’assaut des collines, la capitale portugaise possède beaucoup de charme. Située au bord du Tage, Lisbonne se visite à pied ou en tramway, pour découvrir ses différents barrios (quartiers) : petites places silencieuses ou bars festifs, maisons de fado, la ville a de nombreux visages. Incontournables, la Tour de Belém et l’Alfama, plus ancien quartier de Lisbonne. Survolez le Tage en télécabine, vous aurez un panorama unique sur l’estuaire et la ville.

Florence, berceau de la Renaissance Italienne

La capitale toscane, célèbre pour la beauté de son architecture Renaissance, est une destination privilégiée pour un week-end romantique. Vous ne pouvez manquer les chefs d’oeuvre du Musée des Offices (Léonard de Vinci, Botticelli…) et les fresques du Couvent de San Marco. Flânez dans le quartier Oltrarno, vivant et populaire pour déguster la gastronomie florentine. Faites une promenade romantique aux Jardins Boboli, qui entourent le Palais Pitti.