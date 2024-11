Documentaire

Nadine et Philippe, parents de sept enfants, se lancent dans un road trip improvisé de 6000 km en minibus, avec un budget limité à 2000 €, parcourant la route de la Bretagne aux rives de la mer Noire. Entre nuits en camping, arrêts économiques et gestion d’une tribu pleine d’énergie, ils profitent de chaque étape malgré les aléas du voyage. Les enfants alternent entre fatigue et joie, tandis que Nadine et Philippe réalisent leur rêve d’une aventure mémorable, tissant des souvenirs inoubliables dans une Europe encore à découvrir.