Documentaire

Classée parmi les villes européennes les plus agréables à vivre, Amsterdam continue de se transformer et de se réinventer sans jamais oublier d’y cultiver un art de vivre à l’ancienne, donnant tout son sens à cette notion de « Gezellig », un terme intraduisible que les Amstellodamois emploient pour exprimer à la fois un moment sympathique, une convivialité et une chaleur humaine.

Pour démarrrer ce week end, Jérôme se rend jusqu’à son hébergement pour le weekend, une maison flottante située dans le Jordaan. Il est accueilli par la gérante, Susan Vrolijk avec un grand sourire. Il est attendu par Marius Smit, le fondateur de l’association Plastic Whale, la première entreprise de ramassage de plastiques aux Pays-Bas. Il propose à Jérôme de partir pour une croisière sur les canaux d’Amsterdam où ils vont naviguer et ramasser en même temps des déchets en plastique avec un filet. Afin de remercier Jérôme, Marius l’emmène au Café Papeneiland, le plus ancien café brun d’Amsterdam.

Plus tard , Jérôme est à vélo, il emprunte une route qui traverse les polders et longe les champs de tulipes dans la commune de Lisse. Il admire autour de lui les champs et leurs incroyables mosaïques de couleurs. Il a rendez-vous avec Linda et Marlies, propriétaires d’une exploitation de fleurs.

Nous retrouvons ensuite Jérôme en voiture avec Luc Kusters, chef étoilé et propriétaire du restaurant Bolenius situé dans le sud d’Amsterdam. La ferme Lindenhoff, à Baambrugge, est une ferme accessible au public qui propose un lieu de restauration et un marché. Ils y retrouvent Dirco occupé dans la grange, son lieu de prédilection. C’est une des stars de l’agriculture aux Pays-Bas ! Jérôme et Luc arrivent les bras chargés de légumes, dont les betteraves, au restaurant. Luc emmène directement Jérôme derrière les fourneaux pour la recette du jour, des betteraves à l’argile, son plat-signature.

Jérôme flâne dans le marché aux puces de Warterlooplein, le marché aux puces le plus réputé et le plus ancien de la capitale hollandaise. Il fait la rencontre de Johan Moerbeek qui négocie déjà le prix de la gravure avec le brocanteur. Johan est soliste dans le shanty de Weespertrekvaartmannen, une chorale de chants marins.

Jérôme marche le long des coquettes chaumières de Giethoorn. Il traverse un petit pont en bois en dos d’âne pour se rendre au chantier naval de Jan et Jeroen Schreur, les derniers fabricants de punters, les bateaux traditionnels. Une compétition de punters est prévue …