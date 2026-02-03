Documentaire

Au Wakhan, à l’est de l’Afghanistan, les derniers nomades Kirghizes forment la communauté d’altitude la plus isolée de la planète. Reclus dans leurs campements de montagne, à 4300 mètres d’altitude, ils ne sont plus que 1.200 à subsister tant bien que mal.

Pourtant, à seulement quelques kilomètres, se trouvent trois mondes développés : la Chine, le Tadjikistan et le Pakistan. Mais les frontières se sont fermées avec l’histoire, les emprisonnant ainsi sur le sol afghan. Ici, pas d’école, pas de véhicule, pas d’électricité, pas de cultures… pas même un arbre ! Alors que l’ère de la globalisation menace de les engloutir, les Kirghizes du Pamir afghan doivent lutter pour survivre et conserver leur mode de vie et leurs traditions.

A travers leurs regards, nous découvrons le fonctionnement de la communauté kirghize et les enjeux auxquels elle fait face. Peut-elle survivre ici ou doit-elle imaginer un avenir ailleurs ?

Documentaire : Prisonniers de l’Himalaya (2012)

Un documentaire de Louis Meunier

