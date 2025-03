Documentaire

La dynastie arabe des Omeyyades, venue de Damas au VIIIe siècle, a régné jusqu’en 1085 sur le pays d’Al Andalus, qui occupait alors la majeure partie de la péninsule ibérique. Les trois cultures du Livre ont su coexister et même se mêler pour inventer la civilisation européenne la plus raffinée de cette période, dans des domaines aussi divers que l’architecture, la musique, la science ou la philosophie. Ce film est un voyage qui permet d’en découvrir les origines, superbes et méconnues, en Syrie et en Hispanie Wisigothique, ainsi que les chefs-d’œuvre andalous tels que la Grande Mosquée de Cordoue, Madînat al Zahrâ ou les paysages paradisiaques et les légendaires forteresses qui parsèment l’Espagne aujourd’hui.Réalisateur : Yves De Peretti