Documentaire

Six enfants et 50 chevaux sauvages, la plage, les montagnes et une maison réduite en cendre.

Dans la campagne à la beauté époustouflante des montagnes de Ruahine, en Nouvelle-Zélande, Peter Karena et sa femme Colleen tente d’instiller à leurs enfants les valeurs de courage, d’indépendance et de bonheur. Ils possèdent peu de biens, mais une liberté que beaucoup d’entre nous leur envirait.

Les enfants montent sans selle à cheval pour chasser ou s’amuser dans la nature. Vivants sans crainte et ni contrainte, ils ont une entière confiance en leurs animaux et en leurs capacités propres.

Un documentaire de Thomas Burstyn.