Documentaire

Coincée entre le spectre du chômage et celui du RMI, la génération des vingt à trente ans est sacrifiée à la peur. Mais voilà trois histoires de jeunes gens qui sont allés au bout de leur rêve : Isabelle, vingt-deux ans, qui à pied, à vélo ou en stop est partie en Nouvelle-Zélande rencontrer les derniers cow-boys et vivre un moment avec eux. Marc, dix-neuf ans et Philippe, vingt et un ans, sont allés au Pérou puis en Bolivie pour réaliser leur rêve : descendre en surf des neiges une montagne de six milles mètres. Marie, vingt-trois ans, jeune journaliste, est partie faire son premier reportage à Djakarta pendant la révolte des étudiants contre Suharto.