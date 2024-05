Documentaire



De longs plateaux tapissés de cultures, ponctués de buttes calcaires, de bois et de villages typiques, sillonnés par de jolies rivières aux eaux miroitantes, le Hurepoix, rural, chaleureux et généreux vous accueille…

Champs de blé, de maïs, d’orge et de betteraves se mêlent aux prairies, aux vergers, aux cultures de haricots, de tomates, de pommes de terre, et de cresson. Fleurs et rosiers sèment leurs couleurs éclatantes sur ce fond de paysage rural…

Le Hurepoix possède un très joli patrimoine : châteaux somptueux (Dourdan, Villeconin, Courson, Château du Marais…), belles églises (dont l’église gothique de Saint-Sulpice-de-Favières, « la plus belle église de village de France »), vieilles demeures, halles médiévales…

Réalisation: Laure Becherer

© MORGANE PRODUCTION