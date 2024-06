Conférence

Comprendre le fonctionnement et l’organisation du cerveau humain est à la fois un enjeu de santé publique et un défi scientifique à relever pour la neuro-imagerie. Aujourd’hui, l’imagerie par résonance magnétique permet d’observer le cerveau in vivo à l’échelle de la cellule. Percer ainsi le code « neural » permet de mieux comprendre le développement du cerveau humain ainsi que son vieillissement et donc de mieux cerner l’origine des maladies neurodégénératives ou psychiatriques. C’est ce qu’explique Cyril Poupon, physicien de l’IRM et traitement de l’image, chef de l’unité d’IRM et de spectroscopie de NeuroSpin.