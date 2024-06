Documentaire

Au plus froid de l’hiver, dans les montagnes du Zanskar, les moines bouddhistes de Phuktal quittent leur monastère, pendant un mois, pour se rendre dans les villages éloignés pour y officier les rituels d’abondance. Ce voyage est une aventure éprouvante mais gaie qui brise la monotonie de leur vie monastique et leur permet de retrouver amis et famille.

Le petit Kenrap, âgé de seulement huit ans, fait partie de l’expédition. Il a choisi de devenir moine à 5 ans, lorsqu’il s’est souvenu qu’il était moine dans sa vie antérieure. Ce voyage sera pour lui l’occasion de revoir sa famille.

Filmé en caméra subjective, ce film multi-récompensé est une immersion sensible dans la vie quotidienne des moines de Phuktal. Au fil de leur incroyable voyage, nous pénétrons l’intimité de ces hommes de tous âges et nous découvrons l’itinéraire exceptionnel du petit Kenrap.

Documentaire de Marianne Chaud.