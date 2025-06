Documentaire

Madagascar est un État constitué par une grande île de l’océan Indien que le canal de Mozambique sépare de l’Afrique (distant de 400 km environ). C’est la quatrième plus grande île du monde après le Groenland, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo. Le pays est entouré par d’autres îles et archipels dont l’île Maurice, les Seychelles, les Comores et l’île de La Réunion. Antananarivo en est la capitale.