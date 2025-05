Documentaire

« Douces Frances » vous invite à découvrir mille et une facettes d’une région gorgée de soleil et de couleurs, aux paysages spectaculaires et somptueux : la Provence ! Dans le Vaucluse, Marie nous expliquera pourquoi elle a choisi d’élever des lamas.

À deux pas, le safran du Ventoux a repris des couleurs grâce à la passion et la ténacité de Marie et de François. À Roussillon, Olivier a repeint sa vie aux couleurs de l’ocre. Dans les Alpilles, Jean-Benoît a voué la sienne à l’olivier, l’arbre éternel. Virée hollandaise et en deux-chevaux avec Mark et Nicole, ambassadeurs de la légendaire Citroën. Au Rayol, Stanislas le jardinier nous emmènera dans un jardin extraordinaire.

À Grasse, Agnès, héritière d’une dynastie de parfumeurs, nous guidera au pays des senteurs. Faire de la voile sur le lac de Sainte-Croix, c’est possible, avec Yannick, le moussaillon du Verdon. Enfin, à Moustiers-Sainte-Marie, Rémi et Christine nous initieront aux secrets de la faïence.

Réalisateur : Xavier Lefebvre & Denis Dommel