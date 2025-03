Documentaire

Depuis plus de 30 ans, une femme se bat contre les maltraitances faites aux éléphants de Thaïlande. Ces animaux sont utilisés douze heures par jour, toute l’année, pour promener des touristes sur leur dos. Lek Chailert est en guerre contre ces pratiques ; dans les centres qu’elle ouvre un peu partout dans le pays, il est interdit de monter sur les animaux et les visiteurs les nourrissent et les lavent, dans le plus grand respect. Et c’est lors du plus grand rassemblement de pachydermes de tout le pays, le Surin Eléphant Festival, que la « maman des éléphants » tente de convaincre les dresseurs de changer leur comportement. Un documentaire de Bertrand Edel et Nicolas Vrignon.