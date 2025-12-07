En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille...
Ils sont Français, Suisses ou Belges. Ils ont fait le voyage jusqu’aux confins de la Thaïlande pour vivre une...
Découvrez 7 merveilles du monde moderne. 00:00 Sommaire du documentaire 00:42 La Grande Muraille, Chine : une structure historique...
Elue région verte de France, la Bretagne est devenue écoresponsable. Avec ses espaces protégés, son patrimoine, ses 1000 kilomètres...
Cet été, des millions de Français partiront en vacances et opteront pour le camping. En effet, une personne sur...
Voulue par Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine, la place Stanislas est considérée comme l’une des plus belles d’Europe. Nous...
Quand le sang devient offrande et la bravoure une prière. Sur l’île reculée de Sumba, chaque année, des hommes...
Ils sont 5 amis (Bruno, Laurent, Isabelle, Laurence et Joël), fans des sixties. Il y a 3 ans, ils...
SAIGON, la nouvelle Ho-CHi Minh ville, cité cosmopolite, bouillonnante et boulimique, se modernise peu à peu. Les hôtels modernes...
Raphaël de Casabianca invite aujourd’hui les téléspectateurs à découvrir un Paris insolite et secret. Au sommaire : Le peuple de...
Caraïbes, Indonésie, Thaïlande… Tout plaquer pour s’installer sur une île paradisiaque, ces Français l’ont fait ! Mais à quoi...
Quatre siècles d’histoire traversent ce jardin irlandais. Initié par la famille de Wingfield au XVIIIème siècle, Powerscourt est l’oeuvre...
Bordé par des grands lacs et des dunes de sable, l’État du Michigan est aussi le berceau de l’industrie...
Sur l’île indonésienne de Java, le théâtre d’ombres jouit d’une grande popularité auprès des jeunes. Parmi eux, Ganesh, un...
Pays le plus septentrional d’Europe, dernier bastion de l’époque glaciaire, la Norvège est aussi, grâce au Gulf Stream, un...
Le Guadalquivir prend sa source dans les montagnes de Cazorla. Il longe des villages de la Renaissance, comme Baeza...
Le Périgord, terre de contrastes et de merveilles, invite les amateurs de grand tourisme à un voyage hors du...
La Route des rois est un carrefour stratégique où l’Orient et l’Occident se donnent rendez-vous. Partant de la mer...
Direction le Vietnam pour Sophie. C’est dans le quartier historique d’Hanoï que Sophie débute son voyage. Elle se rendra...
Quand le campeur change ses habitudes, ça peut faire mal !
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site