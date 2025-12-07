Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Angkor, Ségovie, théâtre antique d’Epidaure En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille...

Documentaire L’éléphant-thérapie en Thaïlande : arnaque ou vraie cure ? Ils sont Français, Suisses ou Belges. Ils ont fait le voyage jusqu’aux confins de la Thaïlande pour vivre une...

Documentaire La Grande Muraille de Chine, Key West, Bogota Découvrez 7 merveilles du monde moderne. 00:00 Sommaire du documentaire 00:42 La Grande Muraille, Chine : une structure historique...

Documentaire Bretagne, une énergie nouvelle Elue région verte de France, la Bretagne est devenue écoresponsable. Avec ses espaces protégés, son patrimoine, ses 1000 kilomètres...

Documentaire Direction… Le camping Cet été, des millions de Français partiront en vacances et opteront pour le camping. En effet, une personne sur...

Documentaire Place Stanislas à Nancy Voulue par Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine, la place Stanislas est considérée comme l’une des plus belles d’Europe. Nous...

Documentaire Pourquoi les guerriers se battent-ils pour faire tomber la pluie ? Quand le sang devient offrande et la bravoure une prière. Sur l’île reculée de Sumba, chaque année, des hommes...

Documentaire Hôtel bulles : une incroyable aventure entre copains Ils sont 5 amis (Bruno, Laurent, Isabelle, Laurence et Joël), fans des sixties. Il y a 3 ans, ils...

Documentaire Découverte du Monde – Saigon, au coeur du Sud Vietnam SAIGON, la nouvelle Ho-CHi Minh ville, cité cosmopolite, bouillonnante et boulimique, se modernise peu à peu. Les hôtels modernes...

Documentaire Echappées belles – Paris Raphaël de Casabianca invite aujourd’hui les téléspectateurs à découvrir un Paris insolite et secret. Au sommaire : Le peuple de...

Documentaire Ils ont tout plaqué pour s’installer sur une île paradisiaque Caraïbes, Indonésie, Thaïlande… Tout plaquer pour s’installer sur une île paradisiaque, ces Français l’ont fait ! Mais à quoi...

Documentaire Powercourt – 400 Ans d’histoire au cœur des jardins irlandais Quatre siècles d’histoire traversent ce jardin irlandais. Initié par la famille de Wingfield au XVIIIème siècle, Powerscourt est l’oeuvre...

Documentaire Décollage pour l’Amerique – Le Michigan Bordé par des grands lacs et des dunes de sable, l’État du Michigan est aussi le berceau de l’industrie...

Documentaire Java, la magie du théâtre d’ombres Sur l’île indonésienne de Java, le théâtre d’ombres jouit d’une grande popularité auprès des jeunes. Parmi eux, Ganesh, un...

Documentaire Scandinavie sauvage : la Norvège Pays le plus septentrional d’Europe, dernier bastion de l’époque glaciaire, la Norvège est aussi, grâce au Gulf Stream, un...

Documentaire Au fil de l’eau, jusqu’à Cordoue Le Guadalquivir prend sa source dans les montagnes de Cazorla. Il longe des villages de la Renaissance, comme Baeza...

Documentaire Grand Tourisme – Périgord Le Périgord, terre de contrastes et de merveilles, invite les amateurs de grand tourisme à un voyage hors du...

Documentaire Entre Orient et Occident – La route des rois La Route des rois est un carrefour stratégique où l’Orient et l’Occident se donnent rendez-vous. Partant de la mer...

Documentaire Echappées belles – Vietnam Direction le Vietnam pour Sophie. C’est dans le quartier historique d’Hanoï que Sophie débute son voyage. Elle se rendra...