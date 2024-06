Documentaire

Pour mieux comprendre l’Inde, la collection » Carnets d’Inde » aborde la réalité indienne à partir de la culture au quotidien, montre comment y vivent les hommes et les femmes, quels sont leurs gestes, leurs habitudes, leurs rythmes de vie ; comment sont leurs maisons, de quels objets s’entourent-ils, quelle est la place du sacré ?

Enfants maquillés aux couleurs de Krishna, adultes nus peints en lions ou en singes, chats géants, etc. Les fêtes et les processions ponctuent la vie indienne. De sa naissance à sa mort, l’hindou accomplit des rites qui le relient à l’ordre du monde. L’Inde compte 700 000 villages qui sont tous en fête plusieurs fois par an. Fêtes religieuses, fêtes populaires, fêtes privées qui sont fixées d’après le calendrier luni-solaire hindou.