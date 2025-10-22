Documentaire

La vie culturelle lyonnaise se caractérise surtout par le juste équilibre trouvé entre à la fois les institutions d’excellence à la programmation très pointue mais aussi par la présence de grands festivals, et enfin des lieux d’expression accessibles pour tous.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Lyon a été consacrée 1ère ville culturelle française (hors Paris) et que la culture figure parmi les principaux attraits de la métropole.

Parmi les institutions d’excellence lyonnaises, on peut citer la Maison de la Danse, l’Opéra, l’Orchestre National de Lyon, l’Institut Lumière consacré au cinéma, le musée des Beaux-Arts, le Théâtre des Célestins, ou encore le musée d’art contemporain …