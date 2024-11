Documentaire

Avec ses rues pavées et ses bâtiments médiévaux, Dijon offre un cadre enchanteur imprégné à la fois de tradition et de modernité. Nichée au coeur d’une région vinicole réputée, la capitale des ducs de Bourgogne invite à une escapade riche en découvertes. Au-delà de ses remparts chargés d’histoire, elle émerveille par son art de vivre. A quelques kilomètres de Dijon, un territoire préservé dévoile ses vastes étendues forestières, ses lacs paisibles et ses villages authentiques. La nature verdoyante du Morvan est idéale pour les activités de plein air et des moments de détente. Sophie Jovillard, le temps d’un week-end, va à la rencontre de celles et ceux qui font battre le coeur de Dijon.