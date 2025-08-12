Documentaire

Au Sud-Est du continent africain, Madagascar est la quatrième île du monde avec une superficie légèrement supérieure à celle de la France.

Volcans menaçants, fleuves aux courbes rassurantes et forêts primaires composent un décor étrange et envoûtant qui abrite des milliers d’espèces animales et végétales uniques au monde.

Mais la richesse principale des Malgaches, c’est celle du cœur. Celle qui les unit dans la construction de leur pays et la protection de leurs trésors naturels sous le regard bienveillant de leurs ancêtres.

Tiré du film : » Découvrir le monde – Madagascar, grandeur nature »

Réalisation : Pierre Brouwers

