Documentaire

Au Rajasthan, la terre mythique des maharajas, les femmes hindoues vivaient autrefois librement. Un jour, un voile a recouvert leurs visages et on a bâti autour d’elles des façades à peine ajourées.En effet, au XVIe siècle, l’Inde passe sous le joug des « Grands Moghols », ces guerriers musulmans venus d’Asie centrale. Bastion de la résistance hindoue, le Rajasthan n’a pas pu s’affranchir de l’influence musulmane dont le purdah est le symbole le plus marquant.Lakshmi Lal Sharma, journaliste et historien, s’intéresse aux femmes qui vivaient (et pour certaines vivent toujours) dans les palais de ces princes, enfermées dans les purdahs. Il nous entraîne à sa suite là où aucune caméra n’a jamais pu pénétrer : les derniers harems du Rajasthan. Loin des fantasmes et des clichés occidentaux, « Les Voiles du Rajasthan » nous fait découvrir un monde étonnant à la croisée des civilisations musulmane et hindouiste, un univers de femmes qui mêle respect des plus strictes traditions et sensualité.