Documentaire

Dans l’archipel des Canaries existe une ile unique : Lanzarote. 800 km2 de paysages âpres, hérissés de volcans… Sur ce bout de terre sec, battu par les vents, il est difficile d’imaginer un jardin.

Pourtant, c’est ici, dans ce décor de pierre pétrifiée et de cratères éteints, que se cache un étrange jardin noir et vert. L’endroit est une ode à une famille botanique des plus résistantes qui soit, seule capable de survivre dans ces conditions arides : les cactus. Dernière œuvre de César Manrique, artiste épris d’écologie et amoureux fou des paysages de son île, El Jardin del Cactus en concentre des centaines, accumulés en de surprenants tableaux végétaux.

Si l’aménagement témoigne de l’esthétique singulière de cet enfant de Lanzarote, son espace visuellement spectaculaire met aussi en évidence l’étroite connexion du peuple de Lanzarote avec la nature, soulignant aussi bien la richesse et l’étrange beauté des écosytèmes de l’île que le savoir de ses habitants.

Réalisation : Stéphane Carrel